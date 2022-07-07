Движение поездов на Замоскворецкой линии метро восстановлено

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Россия, Москва, метро Автозаводская Карта всех событий

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена удалось восстановить движение поездов. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о приостановлении движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка.

Сильный ливень, гроза, град и шквал ожидаются в Москве в четверг, 7 июля, в ближайшее время. МЧС рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра, а автомобилистам — избегать внезапных маневров на дороге и парковать транспортные средства вдали от деревьев.