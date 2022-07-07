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Движение поездов приостановилось на Замоскворецкой линии метро из-за наклонившихся на пути деревьев

Лейла Алиева
Происшествия
Движение поездов приостановилось на Замоскворецкой линии метро из-за наклонившихся на пути деревьев
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Автозаводская Карта всех событий

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена нет движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что маршруты двух трамваев поменяются на время празднования Курбан-байрама в Московской соборной мечети. Так, трамвай № 7 будет следовать от метро «Бульвар Рокоссовского» до МЦД Каланчевская, а № 50 — от ДК «Компрессор» (метро «Авиамоторная») до МЦД Каланчевская.

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