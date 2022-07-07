Разработчик World of Tanks продал свой бизнес в России и Белоруссии

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Компания Wargaming, разработавшая популярные компьютерные игры World of Tanks и World of Warships, продала бизнес в Белоруссии и России. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило интернет-издание dev.by.

По данным издания, продажа совершилась 1 июля. Основным собственником (91,84 процента долей) СООО «Гейм стрим» теперь является россиянин Хатажаев Малик Атхамович, бывший гендиректор российского разработчика видеоигр Lesta Studio, передает dev.by.

Накануне стало известно, что суд Екатеринбурга назначил местному жителю 2,5 года ограничения свободы по делу о создании ботов и чит-программ в играх World of Tanks и World of Warships.

Wargaming объявила об уходе с рынков России и Белоруссии в апреле. Предприятие заверило, что не извлечет никакой прибыли из передачи бизнеса другой компании. Отмечается, что во время переходного периода все игры компании будут доступны как в России, так и в Белоруссии. Менеджментом продуктов будет заниматься Lesta Studio.

В июне один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская компания Kone продаст бизнес в России руководству подразделения.