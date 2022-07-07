Руководители подразделений «Вечерней Москвы» стали лауреатами премии «Медиа-Менеджер России — 2022»

Фото: Пелагия Замятина/«Вечерняя Москва»

Двое руководителей подразделений медиахолдинга «Вечерняя Москва» стали лауреатами национальной премии «Медиа-Менеджер России — 2022». Церемония награждения состоялась в столице 7 июля.

Финансовый директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Елена Шпаковская стала победителем в номинации «Топ-менеджмент в печатных медиа». Она удостоилась награды за разработку и внедрение эффективной финансово-экономической модели медиахолдинга.

— За прошедший год нам удалось перевыполнить плановые показатели по чистой прибыли, выполнить ключевые показатели эффективности, предусмотренные стратегическим и оперативным бизнес-планами. Благодаря новой финансовой стратегии удалось повысить коммерческую эффективность бизнес-процессов и проектов, — рассказала Шпаковская по итогам награждения.

Шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя» Алена Прокина удостоилась приза в номинации «Главный редактор печатных медиа». Она получила награду за организацию оперативного информирования и создание оригинальной подачи мер профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

— Последние несколько лет проходят для всех в режиме повышенной турбулентности. Мы наблюдаем, как мощнейшие игроки уходят с рынка, не выдерживая экономического давления. Читатель стал активнее присматриваться и возвращаться к традиционным СМИ — газетам в первую очередь. И когда произошел беспрецедентный наплыв фейковых новостей, именно газета стала «островком безопасности» в этой информационно-психологической войне, — отметила Прокина.

Среди гостей мероприятия были руководители медийно-коммуникационных подразделений корпораций, телеканалов, радиокомпаний, издательских домов, медиахолдингов, крупнейших PR- и рекламных агентств.

Ранее лауреатами премии «Медиа-Менеджер России» становились главный редактор газеты Александр Куприянов, генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий, первый заместитель главного редактора газеты Александр Шарнауд-Шарнауд, заместитель генерального директора Владимир Манжула, заместитель генерального директора по закупочной деятельности и юридическому сопровождению Анна Новикова, директор медиацентра Яна Портнова, шеф-редактор еженедельного выпуска газеты Сергей Серков, руководитель сетевого вещания «Вечерней Москвы» Игорь Настенко, заместитель генерального директора Софья Хотчинская, заместитель генерального директора по развитию и распространению Иван Курдюмов и заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе Елена Рыбкина.

Национальная премия была организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе «Новости СМИ». Первое вручение премии состоялось в 2001 году. Цели премии — отметить на конкретных примерах наиболее интересные достижения в управлении медиабизнесом, привлечь внимание к ключевым процессам отрасли, к ее специфике и структуре, представить лучших медиаменеджеров текущего года. Номинанты премии — руководители московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, топ-менеджмент крупнейших московских компаний.

Редакция «Вечерней Москвы» благодарит председателя оргкомитета премии «Медиа-Менеджер России» Джемира Дегтяренко.