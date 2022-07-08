Global Times: страны G20 не будет подчиняться Западу во главе с США

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Страны G20 («Большая двадцатка») не представляют из себя объединение государств, готовых прислушиваться к западным государствам во главе с США. Об этом пишет китайское издание Global Times.

— G20 — это не эксклюзивный клуб Запада и не платформа, принадлежащая США. В «Двадцатку» входят многие развивающиеся страны, которые не пляшут под дудку Вашингтона, — заявил старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю.

В материале говорится, что Соединенным Штатам следует отказаться от идеи превратить проходящую в Индонезии встречу глав внешнеполитических ведомств G20 в антироссийскую и антикитайскую платформу.

Авторы статьи Чэн Цинцин и Ван Хэньи считают, что страны «Большой двадцатки» должны решать различные проблемы мирового общества, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты, сообщает РИА Новости.

В среду, 6 июля, Россия в предварительном порядке проинформировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Формат участия российского лидера на саммите будет определен позднее, в зависимости от эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.