Фото: flickr/number10gov

Собравшиеся у резиденции Бориса Джонсона на Даунинг-стрит британцы освистали политика после его объявления об отставке. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил телеканал Sky News.

На своем YouTube-канале агентство опубликовало видео, где показаны собравшиеся граждане. На кадрах видно, что люди стоят за ограждением вокруг резиденции главы правительства и кричат: «Уходи!»; «Лжец!». В ходе речи Джонсона один из манифестантов назвал его «худшим премьером в истории».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: YouTube / Sky News

Накануне Борис Джонсон заявил о том, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Джонсону пришлось покинуть свой пост, «несмотря на все потуги и усилия». Он подчеркнул, что именно британский политик стоит за обстрелами российских городов, в том числе Белгорода и Курска, а также является одним из главных идеологов «войны против России до последнего украинца».