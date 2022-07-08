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«Худший премьер в истории»: британцы освистали Бориса Джонсона после его объявления об отставке

Александр Афонин
В мире
«Худший премьер в истории»: британцы освистали Бориса Джонсона после его объявления об отставке
Фото: flickr/number10gov

Собравшиеся у резиденции Бориса Джонсона на Даунинг-стрит британцы освистали политика после его объявления об отставке. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил телеканал Sky News.

На своем YouTube-канале агентство опубликовало видео, где показаны собравшиеся граждане. На кадрах видно, что люди стоят за ограждением вокруг резиденции главы правительства и кричат: «Уходи!»; «Лжец!». В ходе речи Джонсона один из манифестантов назвал его «худшим премьером в истории».

Видео: YouTube / Sky News

Накануне Борис Джонсон заявил о том, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Джонсону пришлось покинуть свой пост, «несмотря на все потуги и усилия». Он подчеркнул, что именно британский политик стоит за обстрелами российских городов, в том числе Белгорода и Курска, а также является одним из главных идеологов «войны против России до последнего украинца».

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