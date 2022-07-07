«Клоун уходит»: Володин отреагировал на отставку премьера Британии Джонсона

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось покинуть свой пост, «несмотря на все потуги и усилия». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 7 июля.

— Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер ГД подчеркнул, что именно Джонсон стоит за обстрелами российских городов Белгорода, Курска, а также является одним из главных идеологов «войны против России до последнего украинца».

7 июля Джонсон заявил о своей отставке. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне. После ухода Джонсона исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства могут поручить Терезе Мэй.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона закономерным итогом его «наглой и бездарной политики», а также выразил надежду, что скоро подобные новости поступят «из Германии, Польши и Прибалтики».