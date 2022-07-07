Медведев назвал отставку Джонсона закономерным итогом «бездарной политики»

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Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, о которой может быть официально объявлено до конца дня, — закономерный итог его «наглой и бездарной политики». Такое мнение выразил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 7 июля.

— Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке, — заявил Медведев.

Замглавы Совбеза в своем Telegram-канале выразил надежду, что скоро подобные новости поступят «из Германии, Польши и Прибалтики».

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7 июля британский телеканал ВВС сообщил, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон покинет свой пост в течение дня. Он должен выступить с официальным обращением к нации в ближайшие часы. Новый лидер тори будет назначен на должность в октябре текущего года. Джонсон продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового главы правящей партии.

Вскоре после этого издание Daily Mail сообщило, что после ухода Джонсона исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства могут поручить Терезе Мэй.

До этого сообщалось, что читатели немецкого издания Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку после провала санкционной политики и его слов об использовании Россией газа в качестве оружия.