Лекции о доказательной медицине пройдут в столичном медицинском технопарке

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Россия, Москва, проспект Вернадского, 96 Карта всех событий

В медицинском технопарке проекта «Medtech.Лекторий» пройдут лекции о генетике, доказательной медицине и передовых технологиях в здравоохранении. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, 9 июля состоится лекция «Доказательная медицина: в России, в фарме и в мемах», спикером которой будет врач-невролог, популяризатор доказательной медицины, автор серии книг о медицине Никита Жуков. Кроме того, в ближайшее время пройдут лекции о разработке протезов, ядерной медицине и вакцинации. Также спикеры расскажут об онкологии, искусственном интеллекте, иммунитете, космической медицине, нейротехнологиях.

Принять участие в мероприятиях можно как очно по предварительной регистрации, так и онлайн, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Также в Парке Горького в павильоне Created in Moscow пройдет более 40 дискуссий, лекций, паблик-токов об актуальных проблемах креативных отраслей: от урбанистики и саунд-дизайна до программирования чат-ботов и строительства метавселенных, от особенностей кинопроката в эпоху санкций до медиатизации издательского бизнеса, а также от современного искусства до народных промыслов.