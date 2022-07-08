Москвичам рассказали, какие лекции пройдут в павильоне Created in Moscow на Российской креативной неделе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В рамках Российской креативной недели в Парке Горького с 7 по 10 июля работает павильон Created in Moscow, посвященный креативным индустриям столицы. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

На территории проведут более 40 дискуссий, лекций, паблик-токов об актуальных проблемах креативных отраслей: от урбанистики и саунд-дизайна до программирования чат-ботов и строительства метавселенных, от особенностей кинопроката в эпоху санкций до медиатизации издательского бизнеса, а также от современного искусства до народных промыслов.

— Программа включает широкий спектр встреч и дискуссий с участием более 100 экспертов. Мероприятия ориентированы как на предпринимателей и менеджеров культуры, так и на художников, музыкантов, дизайнеров — всех тех, кто своими руками делает креатив в столице, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Так, в первый день форума участники познакомятся с общей проблематикой креативных индустрий, будут обсуждаться перспективы развития и поддерживающие меры. А на второй день им расскажут о коллаборациях бизнеса и культуры, инструментах децентрализации знаний и обмена опытом, технологиями, налаживанию коммуникаций. Другие встречи в этот день буду посвящены мультимедийным и интерактивным стратегиям в издательском бизнесе, новым моделям музыкального бизнеса, уточняется на официально сайте мэра Москвы.

7 июля мэра Москвы Сергей Собянин вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко открыли Российскую креативную неделю в Парке Горького.