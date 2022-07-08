Kyodo: Экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает Kyodo.

Глава японского правительства Фумио Кисида сообщил, что Абэ на данный момент находится в тяжелом состоянии.

— Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое, — сказал он.

Кисида добавил, что нападение было совершенно во время предвыборной компании. По его словам, этот процесс является основой демократического строя и подобное «варварское» решение не может быть прощено, передает РИА Новости.

Также газета «Споцу Хоти» сообщила, что врачи начали переливание крови у Синдзо Абэ.

До этого сообщалось, что в городе Нара злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ходе его выступления. Были слышны два выстрела, после которых политик упал. По предоставленной информации, нападавший попал в грудь экс-премьеру.

Позже стало известно, что полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на бывшего премьер-министра Японии. Им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где проходило выступление политика. Причиной поступка он назвал недовольство политикой политикой Абэ.