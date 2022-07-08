Собственники и наниматели жилья смогут на равных условиях участвовать в аукционах и выкупать на торгах машино-места

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Благодаря принятому городом постановлению владельцы и наниматели квартир смогут на равных условиях участвовать в аукционах и выкупать машино-места в подземных паркингах своих многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 8 июля.

Отмечается, что до этого договор купли-продажи заключался с тем, кто обратился с заявкой первым.

— Согласно новому постановлению, принятому правительством Москвы, теперь при наличии нескольких заявок на покупку городских объектов будут проводиться аукционы среди жильцов многоквартирных домов. Начальная цена лота в этом случае составит 60 процентов от рыночной стоимости, определенной путем независимой оценки, — рассказал он.

В свою очередь руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что проведение аукциона не потребуется, если поступила только одна заявка, то договор заключат по начальной цене без проведения аукциона, а также в случае если заявитель арендует машино-место и обратился к городу о приобретении до истечения срока договора аренды. В настоящее время жители столицы арендуют около 1,1 тысячи парковочных мест.

4 июля город выставил на торги 73 машино-места в районах Тропарево-Никулино, Крылатское, Солнцево и Можайский.