Эксперты назвали товары, которые вырастут в цене осенью

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Эксперты назвали категории товаров, стоимость которых вырастет осенью.

В первую очередь обычно дорожают продукты питания — те товары, которые покупать будут в любом случае. Но динамика роста цен различна и зависит от ситуации в той или иной отрасли.

Осенью удорожание ждет всю продукцию, при производстве которой необходимо зерно, из-за санкционных ограничений и плохого урожая.

Доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук отметил, что цены будут расти на те продукты, в производстве которых используется высокая доля импортных составляющих. Это, например, кондитерские, колбасные изделия, субпродукты, передает aif.ru.

Также, по словам эксперта, будут дорожать автомобильные запчасти к иномаркам, электроника, которые появятся в автомагазинах в рамках параллельного импорта. Цены вырастут примерно на 20 процентов.

В настоящее время происходит переформатирование рынка бытовой техники — варочных панелей, посудомоек, холодильников, стиральных машин. Цены на данные товары вырастут, сообщает доцент Экономического факультета РУДН, к. э. н. Сергей Черников.

Цены на автомобили в 2022 году выросли, при этом ряд зарубежных марок ушел из страны. Автосалоны придерживают остатки предыдущих поставок, чтобы иметь возможность работать. «Вечерняя Москва» разбиралась, как будет развиваться ситуация дальше и когда ждать снижения цен.