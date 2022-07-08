Собянин: Четыре московских выпускника набрали максимальные баллы по трем предметам на ЕГЭ
Четыре московских выпускника набрали максимальные 300 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 8 июля.
— Выдающегося результата достигли Ульяна Куклова, Олеся Скуредина, Дарья Куприенко и Иван Русланов. Чтобы оценить масштаб, добавлю, что по всей России всего 16 таких ребят, — написал он в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что выпускница Ульяна из школы 1391 в Новой Москве сдавала четыре экзамена и в сумме получила 396 баллов — это рекорд по городу. В будущем девушка планирует стать филологом. Изучением иностранных языков увлекается еще одна выпускница — Олеся из школы 1574 занимается французским языком, рисованием, чтением. Однако связать жизнь хочет с медициной.
Третья рекордсменка по имени Дарья окончила инженерный класс в школе 667, в свободное время занималась хореографией и не раз становилась лауреатом международных конкурсов, но будет поступать на направление бизнес-информатики. Иван, четвертый выпускник, добившийся высоких баллов, считает, что это результат активной учебы. Он увлекается историей и планирует изучать ее в вузе.
— Друзья, вы очень талантливы и трудолюбивы. От всей души поздравляю вас, учителей, родителей и желаю успеха! — отметил Собянин.
23 июня сообщалось, что результаты ЕГЭ теперь можно посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги». При этом результаты можно узнать в своей школе, а выпускникам прошлых лет — там, где они регистрировались для сдачи экзаменов.