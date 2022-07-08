Собянин: Четыре московских выпускника набрали максимальные баллы по трем предметам на ЕГЭ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Четыре московских выпускника набрали максимальные 300 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 8 июля.

— Выдающегося результата достигли Ульяна Куклова, Олеся Скуредина, Дарья Куприенко и Иван Русланов. Чтобы оценить масштаб, добавлю, что по всей России всего 16 таких ребят, — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что выпускница Ульяна из школы 1391 в Новой Москве сдавала четыре экзамена и в сумме получила 396 баллов — это рекорд по городу. В будущем девушка планирует стать филологом. Изучением иностранных языков увлекается еще одна выпускница — Олеся из школы 1574 занимается французским языком, рисованием, чтением. Однако связать жизнь хочет с медициной.

Третья рекордсменка по имени Дарья окончила инженерный класс в школе 667, в свободное время занималась хореографией и не раз становилась лауреатом международных конкурсов, но будет поступать на направление бизнес-информатики. Иван, четвертый выпускник, добившийся высоких баллов, считает, что это результат активной учебы. Он увлекается историей и планирует изучать ее в вузе.

— Друзья, вы очень талантливы и трудолюбивы. От всей души поздравляю вас, учителей, родителей и желаю успеха! — отметил Собянин.

23 июня сообщалось, что результаты ЕГЭ теперь можно посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги». При этом результаты можно узнать в своей школе, а выпускникам прошлых лет — там, где они регистрировались для сдачи экзаменов.