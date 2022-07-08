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Москва выставила на аукцион право на комплексное развитие бывшей промзоны «Теплый Стан»

Лейла Алиева
Город
Москва выставила на аукцион право на комплексное развитие бывшей промзоны «Теплый Стан»
Фото: Pexels
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Тёплый Стан Карта всех событий

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на аукцион выставили право на комплексное развитие территории бывшей промзоны «Теплый Стан». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 8 июля.

— Мы объявили третий аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы». На этот раз победитель получит право реорганизовать участок бывшей промзоны «Теплый Стан» и разместит там современные промышленные предприятия, общественно-деловые объекты.

По его словам, после их открытия более 4,4 тысячи человек получат работу. В настоящее время на территории расположены склады, автомастерские и стоянки для спецтехники.

В свою очередь руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что принять участие в аукционе сможет любой, кто соответствует предъявляемым требованиям, в том числе собственники имущества, которые не смогли договориться между собой о пути развития площадки.

Торги пройдут 22 августа в электронном формате, а договор с победителями заключат на 10 лет, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Ефимов сообщил, что в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в городе создадут свыше 1,2 миллиона квадратных метров современных производственных площадей.

Владимир Ефимов Аукционы Район Теплый Стан
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