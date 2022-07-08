Сомнолог объяснил, как недостаток сна сказывается на наборе веса

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Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о том, как недостаток сна сказывается на весе.

— Ночью продуцируется гормон роста, и он отвечает за превращение энергии в мышечную ткань. Если сон хуже, глубоких стадий нет, то падает продукция гомона и жир из запасов не забирается, не превращается в энергию и не уходит в мышцы. Ухудшение качества сна повышает аппетит, так как снижается чувствительность к гормонам, которые влияют на желание поесть. Это идеальная ситуация для набора массы тела, — рассказал доктор в интервью для YouTube-канала Яны Павлидис.

Он отметил, что перед сном лучше не пить кофе, чай, не есть шоколад, так как кофеин может действовать 6–8 часов. При этом продуктов, которые обеспечивают хороший сон, не существует. Однако переедание однозначно плохо скажется на качестве сна, так как организм ночью будет заниматься не восстановлением, а перевариванием пищи.

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