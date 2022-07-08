Эксперты дали советы, как выгодно снять квартиру

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Эксперты дали советы, как можно выгодно снять квартиру в настоящее время.

Партнер юридической компании Петр Гусятников отметил, что арендаторам стоит проанализировать рынок и изучить разные предложения перед тем, как заключать договор найма. По его словам, теперь с собственниками жилья снова можно торговаться. Если же попался хороший вариант по привлекательной цене, лучше заключить договор на более длительный срок. В договоре обязательно стоит рассказать об условиях его заключения.

Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова отметила, что сейчас у арендаторов широкий выбор: спрос в пять раз ниже предложения. Можно улучшить жилищные условия в рамках прежнего бюджета или снизить траты на квартплату и найти более экономичный вариант. В настоящее время наблюдается снижение арендной ставки.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский добавил, что в июле можно получить максимальные скидки по договору аренды, поскольку в середине лета разъезжаются все — и студенты, и иногородние сотрудники разных компаний, и другие временщики, приезжающие в Москву на заработки. В этом году к фактору сезонности добавился массовый выход на рынок аренды собственников квартир, которые не продаются, передает Life.ru.

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Москве по итогам июня составил порядка 45,5 тысячи квартир. Об этом сообщили в пресс-службе риелторской компании «Миэль» в понедельник, 4 июля.