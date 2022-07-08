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Депутат МГД Орлов: Повышение уровня энергопотребления в Москве говорит о развитии коммерческого сектора

Антон Махов
Город
Депутат МГД Орлов: Повышение уровня энергопотребления в Москве говорит о развитии коммерческого сектора
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В столице возрос уровень электропотребления бизнесом. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил зампредседателя Московской городской думы, глава комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

— Сегодня мы уверенно возвращаемся к допандемийным показателям во многих сферах экономики. В коммерческом секторе отмечается рост энергопотребления бизнесом на 3,4 процента в сравнении с уровнем 2019 года, — пояснил Орлов.

Также, по словам депутата, тенденция уверенно идет вверх с 2021 года, что говорит о преодолении пандемийного кризиса.

С января по май рост энергопотребления коснулся большинства категорий предприятий. Орлов отметил, что на 45,3 процента увеличились показатели в строительной отрасли, городской транспорт нарастил энергопотребление на три процента.

Недавно Орлов заявлял, что речная маршрутная сеть столицы сможет развиться до полноценного элемента транспортной системы города. По его словам, запуск канала имени Москвы повлиял на востребованность этого вида транспорта и развитие в 1930-х годах причальной сети, а также строительство гранитных набережных.

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