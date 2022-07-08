Dava принял участие в новом проекте Дептранса «Звезды в метро»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы запустил новый проект «Звезды в метро», в нем уже принял участие блогер и музыкант Давид Манукян — Dava. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 8 июля.

— Мы запускаем новый масштабный проект — «Звезды в метро». Знаменитые гости каждый месяц будут делиться своими историями про метро, вспоминать первые поездки и важные маршруты и делиться мечтами — кем хотели бы работать в метро, — говорится в сообщении.

Dava в первой серии проекта проехал от станции «Курская» до «Славянского бульвара». Он рассказал о своем опыте в проекте «Музыка в метро».

В числе будущих гостей проекта ожидаются певица Анита Цой и технический координатор футбольного клуба «Спартак» Артем Ребров. Также в проекте примет участие российская синхронистка Анжелика Тиманина, сообщает Telegram-канал Дептранса столицы.

Ранее в пятницу сообщалось, что будущий запуск МЦД-3 и МЦД-4 увеличит наземное метро в Москве на 78 станций. В конце 2023 — начале 2024 года в состав нового D3 войдет 41 станция, с 14 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры.