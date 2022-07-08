Инсульт: врач назвала последствия «лицевой слепоты» Брэда Питта

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Известный американский актер Бред Питт давно известил публику о том, что болен прозопагнозией — он не может узнавать лица. Врач-психиатр Надежда Соловьева заявила, что «лицевая слепота» Питта либо является врожденным заболеванием, либо следствием серьезной травмы головного мозга.

— В случае наследственных форм имеются генетические поражения — тогда данное расстройство проявляется с рождения, описаны семейные случаи прозопагнозии. Бывает прозопагнозия приобретенная, она является результатом каких-то органических повреждений головного мозга — инсультов, инфекций мозга, черепно-мозговых травм, — пояснила Соловьева.

По ее словам, люди чаще всего приспосабливаются и адаптируются к недугу, однако опасность прозопагнозии заключается не в этом — заболевание может быть предвестником чего-то более опасного, например, инсульта, передает Пятый канал.

23 июня Питт заявил, что его актерская карьера в скором времени приблизится к «заключительному этапу». В связи с этим артист начал уделять больше внимания производству фильмов в роли продюсера.