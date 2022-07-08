Несколько остановок в разных районах Москвы переименуют с 9 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Несколько остановок в различных районах Москвы переименуют с 9 июля. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 9 июля переименовываются остановки в разных частях города, — сказано в сообщении.

Остановка «Троицк (Торговый центр)» для маршрутов № 398, 17, 301, 876, 1001 теперь будет называться «Троицк (Академическая площадь)».

Помимо этого для автобусов № 295, 66, 712, 718 и c2 остановка «9 микрорайон Теплого Стана» теперь будет называться «Улица Академика Бакулева».

«Улица Академика Бакулева» теперь станет «Улица Академика Бакулева, 4».

Также остановка «Мякинино» для автобусов №129 теперь называется «Деревня Мякинино», сообщают в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Помимо этого движение автобусов в сторону Кутузовского проспекта через станцию метро «Минская» будет приостановлено в связи с празднованием Курбан-байрама 9 июля.

Известно, что маршруты е29, 103, 130, 260 и 470 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Филей направят через Киевский вокзал.