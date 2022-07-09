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Американский генерал обозначил главные цели для удара в случае войны с Китаем

Араз Салехов
В мире
Американский генерал обозначил главные цели для удара в случае войны с Китаем
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты будут атаковать центры структур командования и логистики КНР в случае войны с китайским государством. Об этом рассказал генерал корпуса морпехов США Дэвид Бергер во время выступления в аналитическом центре Hudson Institute.

Он уверен, что сейчас в военных конфликтах имеют особую важность вопросы логистики. Также представитель военного ведомства добавил, что китайские власти в течение последних двадцати лет предпринимали попытки разработать способы ослабления механизма командования и управления американской армией, сообщает РИА Новости.

Кроме того, власти Соединенных Штатов считают, что Китай занимает сторону России в украинском конфликте, несмотря на заявления о нейтралитете. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал позицию нейтралитета со стороны КНР пустым заявлением.

В среду, 29 июня, постпред Китая в Организации Объединенных Наций (ООН) Чжань Цзюнь заявил, что Пекин очень обеспокоен попытками Североатлантического альянса (НАТО) использовать ситуацию на Украине в качестве предлога для начала холодной войны и конфронтации блоков.

По его словам, КНР внимательно следит за изменениями в стратегии альянса и выражает обеспокоенность той концепцией, которой НАТО придерживается в настоящее время.

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