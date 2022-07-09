«Железный занавес»: Подоляк обозначил важность изоляции Украины от России

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Украине необходимо полностью изолироваться от России железным занавесом. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

— Железный занавес — обязательно. Мы должны полностью изолироваться от них, — отметил он.

При этом политик добавил, что претворить в жизнь такую идею будет сложно. По его словам, установление железного занавеса одним из условий завершения конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

В четверг, 30 июня, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ЕС уже запустил процесс введения железного занавеса, однако ему необходимо быть осторожным, чтобы в процессе отгораживания от России «ничего себе не прищемить».

Также замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия не планирует закрывать окно в Европу, однако нельзя допустить, чтобы через это окно проникало что-то вредное. Он уточнил, что Москва продолжит развивать сотрудничество в других направлениях, которые стали особенно актуальны в сложившихся условиях.

Михаил Подоляк в среду, 25 мая, сообщил о поступающих с Запада сигналах уступить территории. По его словам, «пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову».