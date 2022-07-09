FT: Союзники Джонсона хотят помешать Сунаку стать премьером Британии

Фото: Unsplash

Союзники объявившего о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона собираются помешать бывшему министру финансов Риши Сунаку стать новым главой правительства. Об этом сообщило издание Financial Times.

8 июля Сунак официально заявил о своем намерении баллотироваться на пост премьера. При этом сайт предвыборной кампании политика был зарегистрирован за день до того, как Джонсон объявил об отставке.

5 июля Сунак покинул пост министра финансов из-за недоверия к премьеру и несогласия с его методами правительства. Источник в Лондоне тогда отмечал, что экс-глава Минфина даже не сообщил Джонсону о намерении уйти. Другой источник в это же время заявил, что Сунак просто не смог дозвониться до главы правительства.

В Financial Times утверждают, что один из лояльных в отношении Джонсона министров сказал, что его союзники попытаются добиться того, чтобы Сунак не стал главой Консервативной партии, передает РИА Новости.

Борис Джонсон заявил о том, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.