Асфальт обновили на десяти участках Кремлевского кольца
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальта на десяти участках Кремлевского кольца. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков в субботу, 9 июля.
— В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются мероприятия по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце, которое является визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Всего отремонтируем 14 участков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров, из них десять уже готовы, в частности, минувшей ночью завершили работы на Москворецкой набережной, — заявил Бирюков.
Всего на набережной обновили 29 тысяч квадратных метров дорог, добавил заммэра. Специалисты работали в ночное время для минимизации неудобств для водителей.
Бирюков заключил, что дорожная разметка будет нанесена в течение десяти дней. Полностью завершить ремонт на Кремлевском кольце планируется к началу августа.
До этого заместитель мэра столицы заявил, что в детском парке «Фили» на западе города стартовали работы по благоустройству.