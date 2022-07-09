Асфальт обновили на десяти участках Кремлевского кольца

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Москворецкая набережная Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальта на десяти участках Кремлевского кольца. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков в субботу, 9 июля.

— В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются мероприятия по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце, которое является визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Всего отремонтируем 14 участков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров, из них десять уже готовы, в частности, минувшей ночью завершили работы на Москворецкой набережной, — заявил Бирюков.

Всего на набережной обновили 29 тысяч квадратных метров дорог, добавил заммэра. Специалисты работали в ночное время для минимизации неудобств для водителей.

Бирюков заключил, что дорожная разметка будет нанесена в течение десяти дней. Полностью завершить ремонт на Кремлевском кольце планируется к началу августа.

До этого заместитель мэра столицы заявил, что в детском парке «Фили» на западе города стартовали работы по благоустройству.