Фото: Минобороны РФ

Союзные силы уничтожили укрепрайон ВС Украины в селе Григорьевка под Северском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республике (ЛНР) Виталий Киселев в субботу, 9 июля.

— Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ, — заявил Киселев.

Он добавил, что по большому скоплению ВСУ на окраине Северска был нанесен ракетный удар. Украинские боевики понесли большие потери, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что союзные силы взяли под контроль поселок Клиновое в ДНР. Добавляется, что у села Веселая Долина идет активное наступление.

Также стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли в населенный пункт Николаев для проведения карательных рейдов против граждан, выражающих недовольство нынешним киевским режимом.