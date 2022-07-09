Наследие СССР: как обстоит ситуация с термином «старородящая» в России

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Термин «старородящая» не используется в современной российской медицине. В наше время возраст, при котором женщина рожает первого ребенка, не имеет такого значения, как раньше. А безопасность родов в первую очередь определяется общим состоянием здоровья женщины. Об этом рассказали опрошенные «Вечерней Москвой» врачи.

— «Старородящая»? Такого термина нет, его уже десятки лет никто не использует. Так же, как нет «инфаркта у старой пациентки» или «аппендицита у старой пациентки». Сейчас мы пишем «первые роды в таком-то возрасте», — говорит акушер-гинеколог, академик РАН Марк Курцер.

По словам акушера-гинеколога Марины Алфимовой, термин «старородящая» использовался во времена СССР. Причем границы, определяющие «старородящесть», постоянно сдвигались в диапазоне от 25 до 35 лет.

— Раньше понятие «старородящая» означало, что у женщины беременность может протекать тяжелее, чем у более молодой роженицы. В наше время какого-то возрастного ценза нет, все зависит от здоровья женщины, — объясняет собеседница «ВМ».

Как отмечают врачи, подходящий период для рождения первого ребенка — 20–35 лет. Однако и те, кто вышел за эти рамки, могут вполне благополучно родить. В вопросе безопасности родов каждый случай индивидуален.

— Разумеется, чем женщина моложе, тем у нее меньше груз соматических заболеваний. В более позднем возрасте этот груз прибавляется. Но осложнения при беременности могут возникнуть и у молодой женщины. Все зависит от соматического здоровья: насколько здоровое сердце, сосуды, другие органы. Поэтому перед зачатием ребенка необходимо получить оценку специалиста, — резюмировала Алфимова.

В России есть программы, нацеленные на повышение рождаемости и помощь молодым родителям. Самая известная из них — материнский капитал. О том, как работает программа маткапитала и на что можно потратить ее средства в 2022 году, — в материале «ВМ».