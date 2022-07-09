Ночной велофестиваль стартовал в Москве

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Россия, Москва, Болотная площадь Карта всех событий

Ночной велофестиваль, который приурочен ко Дню московского транспорта, стартовал в городе. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев.

— В 2017 году, когда мэр города (Сергей Собянин — прим. «ВМ») утвердил праздник московского транспорта, мы решили, что праздник будет не только для работников транспортного комплекса, но и для всех москвичей. Поэтому в этом году уже с 7 июля по всему городу проходит большое количество праздничных мероприятий, — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что участники фестиваля проедут 20 километров от Суворовской до Болотной площади. Ожидается, что участие в мероприятии примут более 25 тысяч велосипедистов.

Примерно 60 процентов всех поездок на велосипеде в городе совершаются с транспортной целью. Горожанам доступны более 7 тысяч велосипедов и свыше 700 станций велопроката, передает слова Митяева агентство городских новостей «Москва».

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет.

Свыше семи тысяч человек побывали на Северном речном вокзале в День московского транспорта. Так, в 19:00 состоится джазовый концерт, который продлится до 21:00. Завершит праздник вечернее шоу на воде, в котором примут участие флайборды и гидроциклы.