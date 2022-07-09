Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ночной велофестиваль стартовал в Москве

Евгений Белоусов
Город
Ночной велофестиваль стартовал в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Болотная площадь Карта всех событий

Ночной велофестиваль, который приурочен ко Дню московского транспорта, стартовал в городе. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев.

— В 2017 году, когда мэр города (Сергей Собянин — прим. «ВМ») утвердил праздник московского транспорта, мы решили, что праздник будет не только для работников транспортного комплекса, но и для всех москвичей. Поэтому в этом году уже с 7 июля по всему городу проходит большое количество праздничных мероприятий, — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что участники фестиваля проедут 20 километров от Суворовской до Болотной площади. Ожидается, что участие в мероприятии примут более 25 тысяч велосипедистов.

Примерно 60 процентов всех поездок на велосипеде в городе совершаются с транспортной целью. Горожанам доступны более 7 тысяч велосипедов и свыше 700 станций велопроката, передает слова Митяева агентство городских новостей «Москва».

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет.

Свыше семи тысяч человек побывали на Северном речном вокзале в День московского транспорта. Так, в 19:00 состоится джазовый концерт, который продлится до 21:00. Завершит праздник вечернее шоу на воде, в котором примут участие флайборды и гидроциклы.

Праздники Велосипеды Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте