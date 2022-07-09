В Испании раскрыли десять лживых заявлений в ходе саммита НАТО

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Журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва сообщил, что нашел десять лживых фактов в заявлении по итогам саммита НАТО в Мадриде.

— Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь. С 1949 года расширялась только НАТО, организация все больше окружала Россию, — сказал обозреватель.

Он также счел ложью оборонительный характер альянса. Кроме того, откровенной ложью являются заявления западных политиков о том, что именно Россия представляет главную угрозу НАТО, подчеркнул журналист.

Военный блок, по его мнению, создан для защиты интересов конкретных стран и всегда делал упор на военную эскалацию. Еще одним заявлением, не соответствующим действительности, Сильва назвал пункт о беспрецедентной силе и сплоченности НАТО, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что поддержка Украины для НАТО выгодна не только с точки зрения сдерживания России. Поставляя Украине новейшее вооружение, альянс хочет выяснить, насколько оно эффективно, добавил он.

По его словам, НАТО считает, что Украина должна победить в конфликте. При этом альянс подчеркивает, что лично не принимает в нем участия.