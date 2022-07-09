«Пошли вон»: фанаты «Зенита» освистали «Би-2» после матча со «Спартаком»

Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» освистали группу «Би-2» после матча за Суперкубок России против столичного «Спартака».

Музыкант Егор Бортник, известный как Лева Би-2, вышел на выступление в шарфе московской команды. В ответ на свист артист поднял вверх спартаковский шарф.

Болельщики с трибун кричали группе: «Пошли вон».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу петербуржцев. Голами отличились Матео Кассьерра, Малком, Иван Сергеев и Вендел. «Зенит» стал семикратным обладателем трофея.