Павел Адышкин установил новый рекорд на Ночном забеге в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На Ночном забеге в столице новый рекорд среди мужчин установил легкоатлет Павел Адышкин. Он преодолел дистанцию длиной 10 километров за 28 минут 55 секунд. Об этом сообщает в воскресенье, 10 июля, ТАСС.

— Очень классный и атмосферный забег получился. Посмотреть ночную Москву, конечно, не удалось, потому что я был сосредоточен на скорости и чтобы пробежать быстрее, — рассказал спортсмен после забега.

Отмечается, что последний рекорд среди мужчин был установлен в 2016 году. Тогда быстрее всех дистанцию пробежал Ринас Ахмадеев. Он преодолел 10 километров за 29 минут 11 секунд. В пятерку лидеров среди мужчин в этом году попали Дмитрий Неделин, Искандер Ядгаров, Иван Панферов и Сергей Петров.

Среди женщин новый рекорд установила Валерия Жандарова, она пробежала дистанцию за 33 минуты шесть секунд. В пятерку лучших вошли Алла Сидорова, Анна Бойнова, Галина Полищук и Юлия Конякина, передает агентство.

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