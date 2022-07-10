Аналитики предрекли британцам «катастрофическую» зиму и «миллионы» нищих

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В январе 2023 года счета за электроэнергию для британцев могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов за год, что грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей». Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.

Аналитики считают, что устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электричество для потребителей вырастет с нынешних «рекордных» 1971 (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов стерлингов (240 тысяч рублей) в октябре, а потом до 3364 фунтов стерлингов (250 тысяч рублей) в начале следующего года.

По оценкам экспертов, подобное повышение цен может «ввергнуть в нищету миллионы людей», поэтому британским семьям потребуется гораздо больше помощи от государства в «катастрофическую» зиму, отмечается в статье.

Британцы уже борются с растущими ценами на продукты питания и топливо, а инфляция, согласно прогнозам, к концу года вырастет до 11 процентов.

Европу уже накрыл энергетический кризис. Власти Австрии планируют снизить максимальную скорость на автобанах со 130 до 100 километров в час, чтобы тратить меньше дизельного топлива и покупать меньше российской нефти. В свою очередь глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман призвал «экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить».