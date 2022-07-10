Врач назвал температуру, на которую следует включать кондиционер в жару

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В жаркую погоду для охлаждения помещения кондиционер следует включать на температуру в диапазоне 20-22 градусов. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в воскресенье, 10 июля.

— Когда на улице жара, необходимо предпринимать меры для охлаждения. Человеческий организм не приспособлен длительно переносить высокие температуры, если тело разогревается до 40 градусов, то следует риск теплового удара, — сказал он.

Врач отметил, что не стоит увлекаться с охлаждением помещения. По его словам, сильные перепады температур на улице и в комнате могут вызвать стресс у организма. Это приведет к снижению иммунной системы, что вольется в уязвимость для вирусов и бактерий. Кроме того, низкие температуры могут вызвать переохлаждение организма.

Тяжельников добавил, что современные кондиционеры владеют функцией поддержания температуры. Однако если таковой нет, то надо действовать по ситуации. Например, если идет сильное охлаждение, то включать его следует эпизодически, передает РИА Новости.

До этого «Вечерняя Москва» собрала рекомендации, которые помогут охладить воздух в помещении и легче перенести высокие температуры.