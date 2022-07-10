Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на выборах

Фото: Whitehouse

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы начала конфликта на Украине, если бы выиграл на президентских выборах 2020 года. Об этом стало известно в воскресенье, 10 июля.

— Мы государство, которое позволило России опустошить Украину, убив тысячи людей. И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе. Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло, — сказал он.

Кроме того, бывший американский лидер раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена. По его словам, преемник привел страну в упадок и сделал ее слабейшей. Трамп отметил, что сейчас в США наблюдается рекордная инфляция, рост цен на топливо и многое другое, передает ТАСС.

Накануне Дональд Трамп заявил, что нынешним американским властям стоит прекратить читать нотации другим людям и государствам, не разобравшись до конца с внутренними проблемами. Он добавил, что США могут потерять себя, если не сумеют в кратчайшие сроки остановить это разрастающееся варварство.