ВСУ обстреляли Луганск из РСЗО, замаскированной под грузовик мирных жителей

Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Украинские военнослужащие проводили обстрел Луганска из реактивной системы залпового огня (РСЗО), которую замаскировали под гражданский грузовик. Об этом стало известно в воскресенье, 10 июля.

Орудие было замаскировано в кузове «Газели». Там были обнаружены направляющие, которые укрыли тентом. Выстрел ракет осуществлялся из жилой застройки. Позже российские военные уничтожили РСЗО. Операция проводилась в момент, когда машина покинула населенный пункт.

Отмечается, что схожая тактика ранее встречалась в конфликтах на Ближнем востоке и Северной Америке. Там она использовалась для ведения боевых действий формированиями боевиков и террористов, передает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 июля ударили ракетами из РСЗО HIMARS по городу Снежное в Донецкой народной республике (ДНР). В результате обстрела власти ДНР зафиксировали повреждения многоквартирных домов, предприятия «Снежнянскхиммаш», а также яслей-сада.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли город Перевальск в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня М142 HIMARS. По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, это первый случай использования этих систем в ЛНР.