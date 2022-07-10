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Народный календарь. Какая одежда 11 июля принесет удачу

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Какая одежда 11 июля принесет удачу
Фото: Pexels / Arina Krasnikova

В народном календаре 11 июля — Крапивное заговенье, Троеручница, Павел, Сергей и Герман. В этот день варили последние щи из молодой крапивы. Православная церковь 11 июля вспоминает преподобного Павла врача, преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, а также проводит празднование в честь иконы Божией Матери «Троеручица».

В этот день запрещается носить черную и серую одежду, в противном случае все лето придется провести в печали и плохом настроении. Вы обязательно должны надеть белое, в таком случае у вас все будет хорошо. При этом все жизненные сферы будут для вас успешны, где бы вы себя ни попробовали — везде будет удача.

В этот день запрещается ходить по утренней росе. В народе говорили, что в это время выпадают медвяные росы, а тот, кто пройдет по ним, может сильно заболеть. Матери в этот день следят, чтобы дети не бегали по утренней траве.

Запрещается седьмого июня плевать на землю, говорят, что это оскверняет матушку-природу. Тот, кто плюет, может серьезно заболеть, в его жизни будет черная полоса, которая может продлиться до тех пор, пока человек не искупит свою вину.

В этот день также нельзя просить о повышении по службе или прибавлении заработной платы, иначе все произойдет наоборот, вас могут лишить премии, понизить в должности или урезать оклад.

Приметы погоды:

Если кукушка куковать перестала, то зима будет ранняя.

Погода безветренная, а лес шумит — к дождю.

Клен слезу источает — через 3-4 дня выпадут осадки.

Вода в реках и колодцах прибывает — к ненастью.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Какая одежда 11 июля принесет удачу, а какая – печаль

Именины отмечают: Василий, Герман, Иван, Иосиф, Павел, Сергей.

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