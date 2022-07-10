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Более восьми тысяч многодетных семей посетили Музей Победы с начала года

Александр Афонин
Город
Более восьми тысяч многодетных семей посетили Музей Победы с начала года
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День семьи, любви и верности, который прошел 8 июля, Музей Победы и его филиалы посетило более 600 детей и взрослых из многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе музея в воскресенье, 10 июля.

— В этот день музей сделал им подарок — бесплатный вход в честь Дня семьи, любви и верности. Кроме того, для гостей была подготовлена бесплатная праздничная программа: концерты, мастер-классы, кинопоказы, — говорится в сообщении.

В честь праздника сотрудники музея организовали множество мастер-классов. На одном из них гости делали символ праздника — ромашку. Кроме того, в Зале Полководцев прошла акция «Ромашка Победы. Семейная история войны». В ее рамках многодетные семьи рассказали о своих историях. Также посетители могли посмотреть концерт в рамках фестиваля «Журавли Победы» и фильм «Американская дочь» Карена Шахназарова.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы прошел пятый бронепробег «Дорога Мужества». В состав колонны вошло около 20 отреставрированных образцов военной техники, которая находилась на вооружении советской армии.

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