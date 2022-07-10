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На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Евгений Белоусов
В мире
На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Фото: Harald Hoyer / CC BY-SA 2.0

Решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока» является очень плохим прецедентом. Об этом заявил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в воскресенье, 10 июля.

— Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна, — сказал руководитель предприятия.

Канада, по его мнению, ожидает, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию, что позволит ЕС продолжить накопление газа на зиму. Однако ЕС и без этого способен увеличить транзит газа через Польшу и Украину, передает слова Макогона РИА Новости.

8 июля стало известно, что канадские власти собираются исключить из санкций турбины для «Северного потока». Уточняется, что Оттава аргументирует свое решение тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в Евросоюз.

В материале «Вечерней Москвы» эксперт пояснил, почему Канада сняла санкции с турбин Газпрома. Политолог Юрий Светов считает, что уступки канадских властей не являются предвестником полной отмены антироссийских санкций.

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