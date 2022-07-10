Движение перед Лефортовским тоннелем ограничили из-за предметов на дороге

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Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Движение на внешней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель ограничили из-за посторонних предметов на дороге. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Оперативные службы города работают на месте инцидента, водителям рекомендовано выбирать пути объезда. Проезд в настоящее время возможен по одной полосе из трех, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Дептранс также призвал горожан отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильных ливней и шквального ветра в столице. Ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой, а на дорогах Москвы дежурят 24 экипажа дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях.

10 июля в ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в столице ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах города, а пешеходам — обходить рекламные щиты на улице и не оставлять детей без присмотра.