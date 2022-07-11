Сергунина: Цифровой туристический сервис Russpass обновил интерфейс

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Интерфейс главной страницы поменялся у цифрового туристического сервиса Russpass. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Новый интерфейс — еще один шаг к тому, чтобы бронирование билетов, гостиниц, экскурсий и туров не занимало много времени. Кроме того, сайт теперь доступен на четырех языках, в том числе арабском, — сказала представитель мэрии.

Уточняется, что там появились карточки с названиями наиболее востребованных услуг. В каждом из шести разделов, расположенных на главной странице, также выделили специальный блок с пятью актуальными предложениями от туроператоров, перевозчиков, отельеров и экскурсоводов.

Помимо этого, при нажатии на любую из шести вкладок, поисковая строка, расположенная под ними, автоматически переключается на работу в выбранной категории. Так, например, при выборе раздела «Отели» сервис настраивается на поиск среди отелей.

Полный список разделов и услуг сервиса находится в меню сайта. Там среди прочего пользователям доступна интерактивная карта, с помощью которой можно найти информацию о малоизвестных уголках России и спланировать поездку. Кроме того, помимо версий на русском, английском и испанском языках, теперь появилась версия на арабском языке.

9 июля Russpass подготовил новую подборку, посвященную летним видам отдыха в России. Так, в стране уже несколько лет подряд набирает популярность сапсерфинг.

На досках катаются с мая по октябрь. Самые популярные водоемы находятся в Московской области, Крыму, Сочи, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.