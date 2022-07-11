Fox News: Американцы не верят обвинениям Байдена в адрес Путина

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Граждане Соединенных Штатов не верят заявлениям президента США Джо Байдена о том, что в росте цен на бензин в стране виноват российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил обозреватель Fox News Дуглас Мюррей.

По его словам, Белый дом последние полгода обвиняет во всех своих проблемах президента России, однако здесь есть несколько «проблем».

— Одна из них заключается в том, что американцы на это не покупаются. Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала (срока — прим. «ВМ») этой администрации, — заявил Мюррей.

Обозреватель подчеркнул, что именно Байден в рамках «зеленой» политики заблокировал нефтепровод из Канады, а потом ездил по миру с просьбами «обеспечить нас нефтью». Белый дом, считает Мюррей, в своих решениях руководствовался именно «зеленой идеей», а не фактами и цифрами. В результате из-за этого в Америке сейчас страдают люди, передает РИА Новости.

До этого политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что основа благосостояния жителей Соединенных Штатов — бензин — подорожал из-за политики президента США, а не из-за Путина, которого Байден пытается во всем обвинить.