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Поставки газа по «Северному потоку» прекратились

Георгий Соланович
В мире
Поставки газа по «Северному потоку» прекратились
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» прекратились 11 июля в 7:00 по Москве, следует из данных оператора магистрали.

Новость дополняется.

газоснабжение Северный поток — 2
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