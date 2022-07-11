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Поставки газа по «Северному потоку» прекратились
Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» прекратились 11 июля в 7:00 по Москве, следует из данных оператора магистрали.
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