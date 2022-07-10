Siemens перевезет турбину для «Северного потока» из Канады в ЕС

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Siemens постарается доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады в ЕС как можно быстрее. Об этом сообщили в пресс-службе компании в воскресенье, 10 июля.

— Наша цель — как можно быстрее доставить турбину к месту эксплуатации, — говорится в сообщении.

При этом Siemens назвала политическим решение Канады отправить газовую турбину для «Северного потока» в Германию, передают «Известия».

8 июля стало известно, что канадские власти собираются исключить из санкций турбины для «Северного потока». Уточняется, что Оттава аргументирует свое решение тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в ЕС.

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил о необходимости срочных переговоров о запуске газопровода «Северный поток — 2». По его словам, лидерам ЕС следует пересмотреть энергетические санкции против России.

В материале «Вечерней Москвы» эксперт пояснил, почему Канада сняла санкции с турбин Газпрома. Политолог Юрий Светов считает, что уступки канадских властей не являются предвестником полной отмены антироссийских санкций.