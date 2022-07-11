Столичные медучреждения присоединились к программе пилотного тестирования инноваций

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице к программе пилотного тестирования инноваций присоединились еще 10 медицинских учреждений. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— С учетом 10 новых сегодня в программе пилотного тестирования задействовано 56 медицинских и реабилитационных учреждений, на площадках которых можно испытать инновационные решения, — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Новые участники позволят провести испытания приборов и реагентов для клинической и лабораторной диагностики, опробовать системы определения резус-принадлежность эмбриона, исследовать новую методику выявления роста бактерий в жидких средах и многое другое.

Всего в программе участвует 185 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей. Более 80 из них — это городские объекты инфраструктуры, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 июля стало известно, что срок приема заявок на получение грантов для пилотного тестирования инноваций продлили до 30 августа. Так, поддержку от города могут получить любые зарегистрированные в столице компании или стартапы, которые апробируют свои новые продукты и сервисы на городских площадках.