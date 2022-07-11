В России предложили ограничить покупку дизеля иностранными грузоперевозчиками

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Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» направила письмо на имя главы правительства России Михаила Мишустина с инициативой ввести лимит на покупку дизельного топлива иностранными транспортными компаниями в 50 литров.

Лимит на покупку дизеля является ответной мерой в отношении Литвы и Евросоюза за нарушение договоренностей о транзите грузов в Калининградскую область.

— Литва и ЕС ввели санкции против России, исходя из которых российские грузоперевозчики не могут завозить на территорию Калининграда определенные товары. А это большой перечень значимой продукции. Сейчас их поставку в регион осуществляют с помощью морских перевозок, которые дороже наземных, — пояснил президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.

В «Известиях» отметили, что за превышение лимита по покупке дизеля с иностранных грузоперевозчиков будут взимать компенсацию, сопоставимую с ценами на топливо в Европе.

7 июля сообщалось, что власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Там добавили, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кремль продолжает диалог по калининградскому вопросу с Еврокомиссией и Литвой, ситуация должна решиться в ближайшее время.

Она добавила, что «решение проблемы слишком затянулось», так как из-за незаконных рестрикций Вильнюса российские экономоператоры несут убытки. По словам Захаровой, Москва «ожидать до бесконечности» не будет. Если вопрос не решится в ближайшие дни, в отношении Литвы и Евросоюза будут приняты «жесткие меры».