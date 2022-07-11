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Российский истребитель Су-35С сбил над ДНР украинский Су-25

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российский истребитель Су-35С сбил над ДНР украинский Су-25
Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель Су-35С сбил в воздушном пространстве Донецкой народной республике (ДНР) самолет Су-25 ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в понедельник, 11 июля.

— Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, — цитирует Конашенкова ТАСС.

До этого в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки самолеты Воздушно-космических силы РФ Су-35с сбили два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР. Всего с начала проведения специальной военной операции на территории Украины было ликвидировано 242 самолета, 137 вертолетов и 1506 беспилотников.

31 мая МО опубликовало видео работы истребителей Су-35С и Су-30СМ в ходе спецоперации по защите Донбасса. На кадрах показано, как истребители вылетают на задания с аэродромов базирования. Также можно рассмотреть, как пилоты в кабинах нацеливают технику на вражеские объекты.

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