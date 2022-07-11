Эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин в августе

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Эксперты дали прогноз, как изменятся цены на бензин в августе 2022 года.

Генеральный директор инвестиционной компании Евгений Лашков отметил, что в настоящее время топливный рынок сталкивается с ситуацией затоваривания, что связано с воздействием санкций. Следствием этого становится падение оптовых цен на бензин. В то же время удешевление цепочек логистики и усиление внутренней циркуляции рынка способствует снижению розничных цен.

По его оценке, дальнейшему снижению розничных цен будут препятствовать высокая степень монополизации рынка и переориентация российских производителей на новые внешние рынки.

По его словам, вероятнее всего, к 1 августа цены на бензин изменятся незначительно, но к началу осени можно будет ожидать их повышение на два–три процента.

Аналитик Алексей Федоров добавил, что в течение июля и августа цены на топливном рынке России еще могут сохраниться на значениях 50,5–51,5 рубля за литр АИ-95 и 53,5–54,5 рубля за литр дизельного топлива либо даже немного снизиться на 0,3–0,5 процента. Однако уже осенью по мере снижения курса рубля цены на топливо могут перейти к ускоряющемуся росту, передает Life.ru.

В настоящее время бензин в России продолжает дешеветь четвертый месяц подряд, свидетельствуют данные Росстата. В ведомстве отметили, что в среднем розничные цены на топливо упали в июне на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, передает ФАН.

Названы девять признаков плохого бензина. Неровная работа двигателя, потери холостых оборотов, выросший расход, «провалы» тяги, изменение цвета дыма, повышенная шумность, проблемы с запуском, загоревшаяся лампочка check engine и детонация топлива — по таким признакам можно понять, что в автомобиль был залит некачественный бензин. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.