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Федеральный реестр долгостроев создадут в России

Елена Самойлова
Общество
Федеральный реестр долгостроев создадут в России
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании федерального реестра долгостроев в стране. Это позволит ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию, такое мнение выразил председатель правительства на совещании со своими заместителями в понедельник, 11 июля.

По словам Мишустина, даже те долгострои, которые уже возведены и оснащены инфраструктурой, все рано не классифицируются как готовые.

— Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности, — отметил глава кабинета министров.

Он добавил, что в реестре будет собрана необходимая информация для того, чтобы определить, как поступить с такими объектами в дальнейшем. Мишустин заострил внимание на том, что в стране тысячи долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, и каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики, поскольку среди них множество объектов социальной инфраструктуры: больницы, поликлиники, детские сады и другие.

Заслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, председатель правительства поручил ему взять создание реестра на личный контроль, передает ТАСС.

— Потому что долгострой — это не только занятые земли, но и замороженные в них средства и социальные проблемы, решить которые предполагалось с началом эксплуатации, — подчеркнул он.

2 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что права более десяти тысяч обманутых дольщиков восстановили в ТиНАО за десятилетие.

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