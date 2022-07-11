В Херсоне предотвратили покушение на главу администрации Сальдо

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В Херсоне удалось предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при взрыве могли также пострадать мирные граждане. Однако бомбу удалось обезвредить усилиями российских саперов. Сам глава ВГА поблагодарил граждан за проявленную бдительность, говорится в Telegram-канале «ВГА Херсонской области».

В этот же день на главу Мелитопольского района также совершили покушение. Чиновник не пострадал. По словам заместителя начальника регионального ГУ МВД Алексея Селиванова, инициатором покушения является Киев. Он также подчеркнул, что от таких диверсий «страдают в первую очередь мирные жители», а также добавил, что все, кто пытается нарушить мирную жизнь на освобожденных территориях Украины, «понесут неотвратимое наказание».

Позднее сообщалось, что диверсант, напавший на главу региона, был убит при задержании.