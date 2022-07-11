Жителям Курской области рекомендовали не запускать беспилотники

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Жителям Курской области следует отказаться от использования беспилотников в бытовых целях. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в понедельник, 11 июля.

— Мы настоятельно рекомендуем не использовать их в бытовых целях. Сегодня у наших силовых ведомств есть достаточно технических средств для принудительной посадки этих дронов либо организации помех в их работе, что приводит к поломкам, — сказал политик.

Он добавил, что большая часть дронов принадлежит обычным гражданам. В текущей ситуации жителям не стоит пользоваться ими, чтобы избежать риска поломок и снизить нагрузку на силовиков.

Все беспилотники, предупредил он, будут принудительно посажены и отправлены на проверку. Только за прошедшую неделю в Курской области поступило 83 сообщения о дронах, передает слова Старовойта РБК.

С начала специальной операции России на Украине власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных территорий с украинской стороны, а также о сбитых беспилотниках.

6 июля на пограничные пункты Курской области, расположенные вблизи сел Елизаветовка и Гордеевка, были сброшены взрывные устройства с помощью квадрокоптеров. В результате атаки никто не пострадал.

В регионе сохраняется «желтый» уровень террористической опасности. Его продлили до 23 июля в связи с тем, что ситуация на границе остается напряженной.